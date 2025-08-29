На хуситов свалилась «Капля удачи»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла вечером 28 августа массированный удар по высшему руководству йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщили израильские СМИ. Операция, которая получила название «Капля удачи», началась в тот момент, когда лидер хуситов Абдель-Малик аль-Хуси выступал с ежедневным видеообращением к соратникам. По данным йеменских изданий, в результате израильских ударов погиб премьер-министр повстанческого правительства Ахмед Галеб аль-Рахви.

Жители Саны на сгоревшей заправке в результате израильского удара, 25 августа

Фото: Stringer / Reuters

Вечером 28 августа ЦАХАЛ обрушил на йеменский город Сана, один из основных оплотов «Ансар Аллах», шквал атак, нацелившись на высшее руководство шиитской группировки. Под удар попали административные здания, где ключевые фигуры йеменского военизированного движения собрались в момент трансляции видеообращения своего лидера — Абдель-Малика аль-Хуси. Как утверждают источники портала Yemen Monitor, бомбардировки унесли жизнь одного из политических руководителей «Ансар Аллах» — Ахмеда Галеба аль-Рахви, возглавлявшего кабинет мининстров. Yemen Monitor называет его смерть «серьезным ударом» по хуситам.

Первоочередным в израильском списке целей был начальник генштаба «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Гамари, сообщило издание Ynet.

Этого полевого командира, которого израильские СМИ называют самой опасной фигурой «Ансар Аллах», пытались уничтожить не первый раз. ЦАХАЛ приложил усилия, чтобы устранить его еще 14 июня, во время 12-дневной войны с Ираном, однако удар оказался неудачным. Другой важной целью Израиля в ходе последней операции был министр обороны в правительстве «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Атифи. Оба командира отвечают за постоянную организацию запусков боевых дронов и ракет в сторону Израиля.

По словам источников израильского 12-го канала, Израиль начал планировать свою операцию «Капля удачи» в Сане после того, как хуситы 22 августа впервые запустили в сторону еврейского государства баллистическую ракету с кассетной боеголовкой. Снаряд израильским системам противовоздушной обороны перехватить не удалось. На этом фоне ЦАХАЛ хотел продемонстрировать своим противникам, что на любой запуск ракет или беспилотников его военные дадут ответ, приводит 12-й канал слова анонимного израильского офицера, участвовавшего в операции. По его словам, Израиль не хочет допустить интенсификацию ударов с йеменской стороны.

Серия ударов в рамках операции «Капля удачи», которую ЦАХАЛ провел вечером в четверг, стала возможной благодаря «улучшенным» данным израильской разведки, сообщило 28 августа издание Maariv.

По его информации, еврейское государство готовило нападение в течение нескольких дней и значительную роль в его организации сыграли новые сведения, полученные благодаря созданию на территории Йемена «расширенной» сети наблюдения. Что это за сеть, Maariv не уточняет, однако добавляет, что еще два года назад Израиль не обладал агентурой на территории Йемена.

На отсутствие качественных разведданных в Йемене как на главный стоп-фактор в вооруженном противостоянии с хуситами в прошлом году указывали и официальные лица Пентагона. Военное ведомство США безуспешно пыталось ослабить военный потенциал «Ансар Аллах» как при 46-м президенте США Джо Байдене, так и при нынешней президентской администрации.

В своем видеообращения Абдель-Малик аль-Хуси дал понять, что свои удары по Израилю движение «Ансар Аллах» прекращать не намерено.

Во всяком случае, до тех пор, пока ЦАХАЛ ведет интенсивную военную операцию на территории сектора Газа. Отдельно он указал на успехи хуситов в кустарном производстве военной продукции, в котором, как принято считать, активную помощь им оказывает Иран. «Ракетные войска принесли нам хорошие новости о новом достижении, которое обеспокоило израильского врага,— отметил глава йеменского военизированного движения.— Мы начали производить разделяющиеся боеголовки для баллистических ракет Palestine-2». Теперь ракеты, находящиеся в арсеналах «Ансар Аллах», будут «нести несколько боевых блоков», отметил он.

Нил Кербелов