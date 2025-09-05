Анутхин Чанвиракун избран новым премьер-министром Таиланда

В Таиланде Палата представителей парламента избрала Анутхина Чанвиракуна 32-м премьер-министром страны. За него отдали свои голоса 311 из 490 депутатов, сообщает тайское издание the Nation.

Оппонентом нового премьера на голосовании выступал Чайкасем Нитисири, набравший 152 голоса.

Анутхину Чанвиракуну 58 лет. У него за спиной 29 лет политической карьеры. В 1996 году он начал с должности советника главы МИД, позже занимал должности замминистра здравоохранения и замминистра торговли. С 2012 года политик возглавляет партию «Гордость Таиланда». В правительствах двух последних премьер-министров Анутхин Чанвиракун занимал посты вице-премьера и министра внутренних дел.

29 августа от премьерского кресла отстранили Пхетхонгтхан Чинават из-за утечки информации о ее телефонном разговоре с председателем Сената Камбоджи Хун Сеном. В той беседе экс-премьер позволила себе раскритиковать командующего военным округом Таиланда. Спустя несколько недель после этого звонка между Таиландом и Камбоджей начался военный конфликт.

