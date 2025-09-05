Лионель Месси может не сыграть на чемпионате мира 2026 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пока не определился с вопросом об участии в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Комментарий футболиста приводит ESPN.

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В ночь на пятницу форвард отметился двумя голами за сборную в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира против венесуэльцев. Встреча завершилась со счетом 3:0. Также у победителей отличился Лаутаро Мартинес.

38-летний Месси заявил, что у него нет окончательного решения по выступлению на чемпионате мира 2026 года. Он будет ориентироваться на состояние здоровья. «Если мне будет тяжело, я предпочту не играть», — подчеркнул он.

В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира (2022) и Олимпийских игр (2008), а также двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Он провел за национальную команду 194 матча и забил 114 голов, являясь рекордсменом по этим показателям.

Таисия Орлова