Мэрия утвердила проект по строительству трамвайной ветки и ЖК в Завокзальном

В Екатеринбурге утвердили проект застройки района Завокзальный, включающий строительство четырех детских садов, школы и трамвайной ветки. Глава города Алексей Орлов подписал соответствующий документ, который охватывает территорию в 50 гектаров.

В рамках проекта планируется возведение многоэтажных домов с общей жилой площадью более 500 тыс. кв. м. В двух кварталах будут встроены детские сады на 200 мест и один отдельно стоящий сад на 150 мест. Для жителей предусмотрены паркинги на 3,6 тыс. машин. На улице Героев России построят трамвайную ветку длиной 1,7 км, соединяющую район железнодорожного вокзала и Заречный. Для работы трамваев установят девять трансформаторных подстанций.

Между улицами Готвальда и Машинистов появится образовательный центр, объединяющий функции дошкольного и общего учебного заведения. В нем смогут заниматься 350 детей и 1,5 тыс. школьников.

Проект планируется завершить к 2035 году.

Напомним, ранее площадка в Завокзальном районе попала в программу комплексного развития территорий (КРТ). На данной территории впервые снесут пятиэтажный дом.

Мария Игнатова