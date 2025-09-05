Путин уволил посла РФ в Узбекистане Мальгинова

Президент России Владимир Путин освободил Олега Мальгинова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Узбекистане. Вместо него на эту должность назначили дипломата Алексея Ерхова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господину Мальгинову 68 лет. Он представлял Россию в Узбекистане с 2021 года. Прежде — с декабря 2011 года по июнь 2016-го — он был послом в Румынии, а до этого занимал такую же должность в Бангладеш. За свою карьеру дипломат руководил несколькими департаментами в МИД РФ и за свою службу получил несколько государственных наград, включая ордена Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Кроме того, в 2009 году господин Мальгинов заработал благодарность президента России.

Алексей Ерхов, который заменит Олега Мальгинова на должности посла в Узбекистане, до этого 14 лет представлял Россию в Турции. По информации «Ъ», место господина Ерхова займет замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.