Посол РФ в Турции Ерхов перейдет на аналогичную должность в Узбекистане

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Турции и назначил на аналогичную должность в Узбекистане. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовых актов.

Как ранее писал «Ъ», место господина Ерхова займет замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Алексей Ерхов провел в Турции 14 лет. Он сообщил о своем уходе с поста в июне и поблагодарил турецкий народ за гостеприимство и «бесценное содействие».