Актер Стивен Сигал вновь назвал себя русским

Американский актер и специальный представитель МИД России по гуманитарным связям РФ и США Стивен Сигал заявил на английском языке, что считает себя русским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я не работаю с США. Я — русский», — сказал господин Сигал после пленарной сессии ВЭФ (цитата по ТАСС). В августе 2022 года актер и представитель МИД РФ называл себя русским в эфире канала «Россия 1». Аналогичное заявление он сделал в документальном фильме «Во имя справедливости». В нем Стивен Сигал также сказал, что еще в 2022 году написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что готов «умереть за своего президента» и сражаться на его стороне.

Кроме того, американский актер бывал на Донбассе и неоднократно посещал СИЗО в Еленовке под Донецком.

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а в 2018 году он занял пост спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США. В 2023 году Владимир Путин наградил актера орденом дружбы.