Экс-гендиректора «Эльбро» Ивана Мальцева приговорили к 2 годам колонии

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Эльбро» Ивану Мальцеву. Его признали виновным в хищении средств при выполнении гособоронзаказа. Фигуранту назначили 2 года общего режима и штраф 300 тыс. руб.

Как рассказали в пресс-службе СКР, в 2022 году госзаказчик заключил контракт с АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» («31 ГПИСС») Минобороны. Подрядчик должен был построить объекты в Тверской области и Алтайском крае. Стоимость работ превышала 1,5 млрд руб.

В 2023 году бывший глава «31 ГПИСС» Александр Молодченко и его гражданская супруга Ольга Павлова привлекли «Эльбро» в качестве соисполнителя. Вместе с господином Мальцевым злоумышленники закупили строительные материалы по завышенной стоимости. Всего они похитили более 40 млн руб., которые распределили между собой.

Иван Мальцев во время следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Помимо срока и штрафа, ему на год запретили заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях.

Дело против Александра Молодченко и Ольги Павловой начали рассматривать в июле этого года. На время разбирательств им на полгода продлили меры пресечения. Оба фигуранта признали вину и полностью возместили ущерб Минобороны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коммерсанты построили себе обвинение».

Никита Черненко