Один человек погиб и двое ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 99 беспилотников и 17 боеприпасов. В результате один человек погиб и два пострадали. Разрушения получили 19 домов и пять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе поселки Майский и Октябрьский, села Бессоновка, Николаевка, Никольское и Ясные Зори атаковали 16 беспилотниками. В Октябрьском пострадала мирная жительница, она госпитализирована. В поселке в результате атак дронов повреждены четыре частных дома, надворная постройка и два легковых автомобиля. В селе Ясные Зори от удара БПЛА получили разрушения три частных домовладения.

В Борисовском районе в селе Березовка из-за детонации дрона пострадал частный дом.

В Валуйском округе по селам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Казначеевка, Кукуевка и Тулянка ударили с помощью 14 беспилотников. Вчера в Валуйскую центральную райбольницу обратился мирный житель, получивший баротравму в селе Казначеевка в результате атаки FPV-дрона на грузовик 2 сентября. Его отправили на амбулаторное лечение. Из-за атак двух дронов в селе Тулянка повреждены частный дом, инфраструктурный объект связи, надворная постройка и газовая труба, в селе Кукуевка — коммерческое предприятие.

В Волоконовском районе по селам Борисовка и Тишанка нанесли удары с помощью четырех беспилотников. Обошлось без последствий.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Глотово, Луговка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино, а также хутор Масычево подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпустили шесть боеприпасов, и атакам 13 БПЛА. В результате удара дрона в селе Безымено погиб человек. В селе Глотово ранена мирная жительница. Пострадавшей оказали необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно. В Глотове вследствие сброса взрывных устройств с беспилотника повреждена «Газель», на хуторе Масычево — частный дом, в селе Луговка — легковой автомобиль. Сегодня ночью в результате сброса взрывного устройства с дрона в Грайвороне получил разрушения два балкона в МКД и газовая труба.

В Краснояружском районе по поселку Красная Яруга и селам Демидовка и Колотиловка выпустили 11 боеприпасов в ходе трех обстрелов и 12 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка ударили, применив 39 БПЛА. В селе Новая Таволжанка повреждены четыре частных домовладения и легковой автомобиль, в селе Муром — три частных дома и три надворные постройки. Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в селе Новая Таволжанка в частном доме выбиты окна и разрушена кровля, а также повреждена надворная постройка, в селе Муром — пострадали остекление и кровля частного дома, надворная постройка.

Над Яковлевским округом система ПВО ликвидировала беспилотник самолетного типа. Без последствий.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области были ранены три мирных жителя. Разрушения получили 22 частных дома и 16 транспортных средств.

Алина Морозова