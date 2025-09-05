Один человек погиб и двое ранены при обстрелах Белгородской области за сутки
За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 99 беспилотников и 17 боеприпасов. В результате один человек погиб и два пострадали. Разрушения получили 19 домов и пять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
- В Белгородском районе поселки Майский и Октябрьский, села Бессоновка, Николаевка, Никольское и Ясные Зори атаковали 16 беспилотниками. В Октябрьском пострадала мирная жительница, она госпитализирована. В поселке в результате атак дронов повреждены четыре частных дома, надворная постройка и два легковых автомобиля. В селе Ясные Зори от удара БПЛА получили разрушения три частных домовладения.
- В Борисовском районе в селе Березовка из-за детонации дрона пострадал частный дом.
- В Валуйском округе по селам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Казначеевка, Кукуевка и Тулянка ударили с помощью 14 беспилотников. Вчера в Валуйскую центральную райбольницу обратился мирный житель, получивший баротравму в селе Казначеевка в результате атаки FPV-дрона на грузовик 2 сентября. Его отправили на амбулаторное лечение. Из-за атак двух дронов в селе Тулянка повреждены частный дом, инфраструктурный объект связи, надворная постройка и газовая труба, в селе Кукуевка — коммерческое предприятие.
- В Волоконовском районе по селам Борисовка и Тишанка нанесли удары с помощью четырех беспилотников. Обошлось без последствий.
- В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Глотово, Луговка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино, а также хутор Масычево подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпустили шесть боеприпасов, и атакам 13 БПЛА. В результате удара дрона в селе Безымено погиб человек. В селе Глотово ранена мирная жительница. Пострадавшей оказали необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно. В Глотове вследствие сброса взрывных устройств с беспилотника повреждена «Газель», на хуторе Масычево — частный дом, в селе Луговка — легковой автомобиль. Сегодня ночью в результате сброса взрывного устройства с дрона в Грайвороне получил разрушения два балкона в МКД и газовая труба.
- В Краснояружском районе по поселку Красная Яруга и селам Демидовка и Колотиловка выпустили 11 боеприпасов в ходе трех обстрелов и 12 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.
- В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка ударили, применив 39 БПЛА. В селе Новая Таволжанка повреждены четыре частных домовладения и легковой автомобиль, в селе Муром — три частных дома и три надворные постройки. Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в селе Новая Таволжанка в частном доме выбиты окна и разрушена кровля, а также повреждена надворная постройка, в селе Муром — пострадали остекление и кровля частного дома, надворная постройка.
- Над Яковлевским округом система ПВО ликвидировала беспилотник самолетного типа. Без последствий.
Сутками ранее при обстрелах Белгородской области были ранены три мирных жителя. Разрушения получили 22 частных дома и 16 транспортных средств.