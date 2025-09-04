В Белгородской области из-за атак БПЛА один мирный житель погиб, еще один ранен

Тяжелые новости из Грайворонского округа. В результате атак ВСУ в Гайворонском округе Белгородской области погиб мирный житель и ранена женщина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Безымено FPV-дрон ударил по территории частного дома. Местный житель, который в момент атаки находился на улице, от полученных ранений скончался на месте. В селе Глотово от удара БПЛА ранена женщина, у нее минно-взрывная травма, баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги. В Грайворонской ЦРБ ей оказывается вся необходимая помощь. Информация о последствиях атак уточняется.

За прошедшие сутки в результате атак ВСУ пострадали три человека.

Ульяна Ларионова