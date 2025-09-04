Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Три мирных жителя пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области. Зафиксировано применение как минимум 44 боеприпасов и 96 беспилотников. В результате пострадали три человека, повреждены 22 частных дома, а также 16 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

  • Алексеевский округ подвергся атаке одного БПЛА, обошлось без последствий.
  • В Белгородском районе по поселку Октябрьский и селу Толоконное совершены атаки трех дронов, один из которых сбит. В селе Толоконное местная жительница получила баротравму от сдетонировавшего FPV-дрона. После оказания необходимой помощи она продолжила лечение амбулаторно. В поселке Октябрьский повреждено здание предприятия.
  • В Борисовском районе села Березовка и Зозули, а также хутор Климовое подверглись атакам трех БПЛА, из которых один сбит. На хуторе Климовое повреждена надворная постройка. Сегодня утром в селе Березовка в результате атаки дрона огнем уничтожен автомобиль.
  • В Валуйском округе по селам Борки, Долгое, Казинка, Кукуевка, Орехово и хутору Кургашки нанесены удары 26 БПЛА, 13 из которых подавлены. В селе Казинка повреждены оборудование и фасад неэксплуатируемого коммерческого объекта, в селе Борки — частный дом, хозпостройка и грузовой автомобиль, в селе Кукуевка — линия электропередачи.
  • В Волоконовском районе вблизи хутора Екатериновка от удара FPV-дрона поврежден КамАЗ.
  • В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Козинка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Смородино и хутору Масычево выпущено десять боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 14 дронов, один из которых сбит. В селе Козинка повреждены автомобиль и частный дом, в селе Новостроевка-Первая — частный дом.
  • Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит БПЛА, обошлось без последствий.
  • В Краснояружском районе поселки Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, села Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись восьми обстрелам, в ходе которых выпущено 32 боеприпаса, и атакам 25 БПЛА, два из них были сбиты. В поселке Красная Яруга в результате атаки дрона ранен мирный житель, он продолжает лечение в городской больнице №2 в Белгороде. В поселке от ударов беспилотников повреждены административное здание, гараж, десять автомобилей, шесть частных домов, пять надворных построек, два коммерческих объекта и линия электропередачи.
  • В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Стадников выпущено два боеприпаса и совершены атаки 23 БПЛА, из которых 17 подавлены и сбиты. В результате обстрела города Шебекино ранена мирная жительница. Пострадавшая продолжает лечение амбулаторно. Повреждены два автомобиля, семь частных домов и три хозпостройки. В селе Архангельское пострадали гараж и частный дом, на хуторе Стадников — домовладение, в селе Муром — три частных дома, один из которых разрушен, в селе Новая Таволжанка огнем уничтожен частный дом.

Кроме того, вчера в медицинское учреждение обратился местный житель, получивший баротравму в результате атаки беспилотника в поселке Ракитное 2 сентября. Пострадавший продолжает лечение в стационаре.

Сутками ранее из-за обстрелов восьми муниципалитетов Белгородской области пострадали семь человек, было повреждено десять домов и 11 транспортных средств.

Ульяна Ларионова