Три мирных жителя пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области. Зафиксировано применение как минимум 44 боеприпасов и 96 беспилотников. В результате пострадали три человека, повреждены 22 частных дома, а также 16 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Алексеевский округ подвергся атаке одного БПЛА, обошлось без последствий.

В Белгородском районе по поселку Октябрьский и селу Толоконное совершены атаки трех дронов, один из которых сбит. В селе Толоконное местная жительница получила баротравму от сдетонировавшего FPV-дрона. После оказания необходимой помощи она продолжила лечение амбулаторно. В поселке Октябрьский повреждено здание предприятия.

В Борисовском районе села Березовка и Зозули, а также хутор Климовое подверглись атакам трех БПЛА, из которых один сбит. На хуторе Климовое повреждена надворная постройка. Сегодня утром в селе Березовка в результате атаки дрона огнем уничтожен автомобиль.

В Валуйском округе по селам Борки, Долгое, Казинка, Кукуевка, Орехово и хутору Кургашки нанесены удары 26 БПЛА, 13 из которых подавлены. В селе Казинка повреждены оборудование и фасад неэксплуатируемого коммерческого объекта, в селе Борки — частный дом, хозпостройка и грузовой автомобиль, в селе Кукуевка — линия электропередачи.

В Волоконовском районе вблизи хутора Екатериновка от удара FPV-дрона поврежден КамАЗ.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Козинка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Смородино и хутору Масычево выпущено десять боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 14 дронов, один из которых сбит. В селе Козинка повреждены автомобиль и частный дом, в селе Новостроевка-Первая — частный дом.

Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит БПЛА, обошлось без последствий.

В Краснояружском районе поселки Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, села Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись восьми обстрелам, в ходе которых выпущено 32 боеприпаса, и атакам 25 БПЛА, два из них были сбиты. В поселке Красная Яруга в результате атаки дрона ранен мирный житель, он продолжает лечение в городской больнице №2 в Белгороде. В поселке от ударов беспилотников повреждены административное здание, гараж, десять автомобилей, шесть частных домов, пять надворных построек, два коммерческих объекта и линия электропередачи.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Стадников выпущено два боеприпаса и совершены атаки 23 БПЛА, из которых 17 подавлены и сбиты. В результате обстрела города Шебекино ранена мирная жительница. Пострадавшая продолжает лечение амбулаторно. Повреждены два автомобиля, семь частных домов и три хозпостройки. В селе Архангельское пострадали гараж и частный дом, на хуторе Стадников — домовладение, в селе Муром — три частных дома, один из которых разрушен, в селе Новая Таволжанка огнем уничтожен частный дом.

Кроме того, вчера в медицинское учреждение обратился местный житель, получивший баротравму в результате атаки беспилотника в поселке Ракитное 2 сентября. Пострадавший продолжает лечение в стационаре.

Сутками ранее из-за обстрелов восьми муниципалитетов Белгородской области пострадали семь человек, было повреждено десять домов и 11 транспортных средств.

Ульяна Ларионова