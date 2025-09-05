Менее половины жителей Ростова довольны качеством ведения семейного бюджета

В Ростове-на-Дону 48% опрошенных довольны качеством ведения семейного бюджета, еще 36% отмечают, что положительно относятся к уровню финансовой грамотности семьи, 8% отрицательно оценивает навык ведения бюджета, столько же респондентов недовольны им. Соответствующие данные «Ъ-Ростов» предоставили аналитики ПАО «Группа Ренессанс страхование» (MOEX: RENI).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

В исследование отмечается, что в 72% случаев пары ведут семейный бюджет совместно. При этом среди тех семей, которые доверяют совместную бухгалтерию партнеру, женщин на 25% больше, чем мужчин. Они же на 7% чаще бывают довольны качеством ведения семейного бюджета.

Ежемесячно откладывают деньги 64% ростовчан. Самый высокий результат по этому показателю у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (83%).

По 22% из семейного бюджета жители Ростова предпочитают откладывать на покупку автомобиля или улучшение жилищных условий. Четверть респондентов отметила, что хотели бы потратить накопления на важные разовые покупки (30%) или сохранить накопления на случай непредвиденных расходов (25%). Только 2% опрошенных откладывают деньги на отпуск.

Наталья Белоштейн