Посол Ерхов сообщил о завершении работы в Турции

Посол России в Турции Алексей Ерхов поучаствовал в приеме по случаю Дня России в Анкаре. На мероприятии он заявил, что завершает работу в качестве главы дипмиссии в республике, передают ТАСС и «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ерхов

Фото: Посольство Российской Федерации в Турецкой республике Алексей Ерхов

Фото: Посольство Российской Федерации в Турецкой республике

Господин Ерхов пробыл в Турции 14 лет. «Шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре. И сегодня, подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД Турции, весь турецкий народ за гостеприимство и бесценное содействие»,— отметил дипломат во время приема.

По данным трех источников «Ъ», новым послом России в Турции станет заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Господин Вершинин занимал должность заместителя министра с марта 2018 года, до этого был директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИДа.