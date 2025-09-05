Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дэниел Леви покинул пост председателя «Тоттенхема»

Британский бизнесмен Дэниел Леви покинул пост председателя лондонского футбольного клуба «Тоттенхем», который он занимал с 2001 года. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

«Я невероятно горжусь работой, проделанной мной вместе с руководством и всеми нашими сотрудниками. Мы превратили этот клуб в мирового тяжеловеса, соревнующегося на самом высоком уровне. Более того, мы смогли создать целое сообщество. Мне посчастливилось работать с одними из величайших людей в этом виде спорта», — заявил господин Леви.

В 2001 году Адам Леви сменил на посту председателя «Тоттенхема» британского бизнесмена Алана Шугара. За 24 года команда стала обладателем Кубка английской лиги (2008) и выиграла Лигу Европы (2025). В 2019 году «Тоттенхем» дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю» (0:2). За время работы Леви клуб переехал на новую арену Tottenham Hotspur Stadium, которая вмещает 62 тыс. зрителей. Строительство стадиона обошлось в 1 млрд фунтов стерлингов.

В релизе, опубликованном на сайте «Тоттенхема», говорится, что должность генерального директора клуба займет Винай Венкатешам. Также Питер Чаррингтон, вошедший в совет директоров, получит новый пост независимого директора

Таисия Орлова

