Пассажир самолета выплатит компенсацию «Победе» за агрессивное поведение

Авиакомпания «Победа» выиграла суд у пассажира, чье поведение в самолете по рейсу Екатеринбург — Санкт-Петербург привело к задержке вылета. Артемовский городской суд (Свердловская область) постановил взыскать с нарушителя более 60 тыс. руб., сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Суд установил, что инцидент начался на этапе посадки, когда пассажир надолго задержался на трапе, мешая другим. В салоне он пересаживался с места на место. Ситуация усугубилась во время руления воздушного судна: пассажир встал и направился в хвостовую часть лайнера. Бортпроводники с трудом вернули его на место, но позднее пассажиры начали жаловаться стюардам на его агрессивное поведение — ответчик облокотился на одного из пассажиров, а после замечания начал материться и попытался ударить.

Командир воздушного судна решил снять агрессивного пассажира с рейса. В аэропорт Кольцово вызвали полицию, которая принудительно эвакуировала нарушителя. Для безопасности был проведен дополнительный досмотр, что задержало вылет в Санкт-Петербург более чем на час.

Решение суда не вступило в силу.

Напомним, весной на пассажира самолета, летевшего из Сочи в Екатеринбург, составили протокол о правонарушении по ч. 6 ст. 117 КоАП РФ (невыполнение указаний командира воздушного судна) за отказ пересесть на свое место. 64-летний житель Нижнего Тагила во время полета пересел на место возле иллюминатора, сообщив, что ему так удобнее.

Ирина Пичурина