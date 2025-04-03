Пассажира самолета в Екатеринбург задержали за отказ пересесть на свое место

На пассажира самолета, летевшего из Сочи в Екатеринбург, составили протокол о правонарушении по ч. 6 ст. 117 КоАП РФ (невыполнение указаний командира воздушного судна). Ему грозит штраф от 2 до 5 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

64-летнего жителя Нижнего Тагила доставили в линейный отдел МВД России в аэропорту Кольцово. Во время полета он пересел на место возле иллюминатора, сообщив, что ему так удобнее. Требования бортпроводников пересесть он выполнить отказался. Ранее проблем с законом у мужчины не было.

Протокол направили в управление гражданского авиационного надзора для вынесения решения. «Во время посадки и полета авиапассажиры должны оставаться на местах, указанных в посадочных талонах. Это требование, в том числе, продиктовано условиями безопасности»,— напомнили в транспортной полиции.

Анна Капустина