В Ростове 32% работников готовы получать серую зарплату

Треть опрошенных жителей Ростова-на-Дону готовы получать серую зарплату или работать неофициально. 45% респондентов отвергает подобные предложения. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Аналитики подсчитали, что на зарплату в конвертах мужчины соглашаются чаще женщин — 34% против 30% соответственно.

В выборке по возрастному критерию, наиболее лояльно к неофициальной зарплате расположены респонденты в возрасте 35—45 лет (35% потенциально готовы согласиться). Молодежь до 35 лет и респонденты старше 45 лет выражают меньшую готовность (32% и 29% соответственно). Каждый второй горожанин старше 45 лет принципиально против «серых» схем.

Ежемесячный доход также влияет на готовность работать «в черную». Среди респондентов с ежемесячным доходом от 100 тыс. руб. лишь 27% согласны на неофициальную зарплату, а доля отказавшихся самая высокая (52%). Среди тех, кто зарабатывает меньше, готовность к доходам в конверте выше (32-33%), а отказов меньше (47%).

Горожане со средним профессиональным образованием на неофициальные зарплаты соглашаются чаще, тех кто окончил вузы — 35% против 29%.

