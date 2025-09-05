В Челябинске выписано почти 58 тыс. штрафов за выезд на выделенные полосы

За восемь месяцев 2025 года в Челябинске зафиксировано 57,7 тыс. нарушений, связанных с выездом на выделенные полосы для общественного транспорта. В среднем за сутки выявляется 241 нарушитель, сообщается в telegram-канале «Транспорт челябинской агломерации», посвященном транспортной реформе.

Почти 58 тыс. нарушений были зафиксированы совместно с Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений. Чаще всего штрафы приходят с камер автоматической фото-видео фиксации, установленные на улице Труда, перед поворотом на Энгельса, — в среднем 48 в сутки. Также в лидерах площадь Революции — 35 штрафов ежесуточно, улица Энгельса рядом с УралГУФК (в сторону Коммуны) — 33 штрафа, а также проспект Ленина перед поворотом Рождественскую — 25 в сутки.

Сегодня в Челябинске действует 18 комплексов автоматической фото-видео фиксации нарушений на выделенных полосах. Еще восемь установлены, настраиваются и начнут работать до конца этого года.