На Среднем Урале урожай собрали с площади 53 тыс. га

В Свердловской области собран урожай с территорий площадью 53 тыс. га, собрано более 160 тыс. тонн зерна, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер. Аграриям предстоит собрать пшеницу и ячмень с площади более 300 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средняя урожайность зерна составляет 30 тонн с гектара. «В Свердловской области семенами местной селекции засеяна практически вся площадь зерновых полей, в том числе пшеницей — более 97%, ячменем — 97% и овсом — 100% злаковых полей региона. Они адаптированы для уральского климата, и сегодня мы видим, какие плоды приносит наша селекция»,— рассказал Денис Паслер.

Для поддержки сельхозпроизводителей региональное правительство выделит «подъемные» средства на обустройство быта для начинающих аграриев. Молодые сотрудники агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерских хозяйств с высшим образованием смогут получить 300 тыс. руб., а специалисты со средним профессиональным образованием — 200 тыс. руб.

Напомним, сбор урожая в Свердловской области начался в середине августа. Земледельцам региона предстоит обработать почти 500 тыс. га земли. Кроме того, в этом году уральские ученые вывели новые урожайные сорта зерновых культур — сорт «Елисей» дает урожай 7–10 тонн с гектара, новый сорт пшеницы «Красноуфимская 120» показывает урожайность до 9 тонн.

Ирина Пичурина