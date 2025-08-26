Уральские ученые вывели новые урожайные сорта ячменя и пшеницы

Сотрудники Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН представили новые сорта ярового ячменя «Елисей» и пшеницы «Красноуфимская 120», сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем telegram-канале.

Сорт «Елисей» даёт урожай 7–10 тонн с гектара, устойчив к заморозкам, засухе и болезням. Новый сорт пшеницы «Красноуфимская 120» показывает урожайность до 9 тонн, что на 30% выше обычных показателей.

По словам господина Паслера, оба сорта успешно прошли апробацию на полях и направлены на государственное сортоиспытание перед включением в реестр селекционных достижений России.

«Достижения свердловских учёных широко используются в различных отраслях, включая сельское хозяйство. Сорта ячменя и пшеницы, созданные нашими селекционерами, выращивают в 58 российских регионах. Они занимают лидирующие позиции по площади посевов в стране»,— подчеркнул врио губернатора Денис Паслер.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области начался сбор урожая. Земледельцам региона предстоит обработать почти 500 гектаров земли.

Полина Бабинцева