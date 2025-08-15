Свердловские аграрии приступили к сбору урожая

В Свердловской области начался сбор урожая. Официальный старт уборочной кампании состоялся на традиционном агропромышленном мероприятии «День поля-2025» в Ирбите. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков в своем Telegram-канале. По его словам, земледельцам региона предстоит обработать почти 500 тыс. гектаров земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«С начала года наши аграрии приобрели более 800 единиц новых комбайнов, тракторов и навесного оборудования на общую сумму около 3,4 млрд руб. Мы ежегодно выделяем средства из регионального бюджета, чтобы поддержать аграриев в обновлении и модернизации техники на своих предприятиях»,— уточнил Алексей Шмыков.

Замгубернатора вручил ключи от 500-го комбайна председателю птицесовхоза «Скатинский» Евгении Башковой, поставленного в Свердловскую область «Тюменьагромашем». Зерноуборочный агрегат будет носить имя участника Великой Отечественной войны Дмитрия Каргина— деда Евгении Башковой.

Полина Бабинцева