На Дону возбуждено дело по факту хищения 2 млн рублей из фонда ЮНЦ РАН
УФСБ России по Ростовской области выявило факт хищения крупной суммы денег из научного фонда ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как стало известно «Ъ-Ростов» из собственного источника в правоохранительных органах, речь о сумме в 2 млн. руб. Средства были направлены исполнителям грантов и на выплаты вознаграждений персоналу, которые эти работы не выполняли.
«Дело фактовое, пока нет конкретных подозреваемых»,— отметил собеседник.
По факту хищения СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование продолжается.