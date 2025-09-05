Арина Соболенко и Аманда Анисимова сыграют в финале US Open

Белоруска Арина Соболенко и американка Аманда Анисимова вышли в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open) — заключительного в сезоне турнира Большого шлема. Решающий матч пройдёт 6 сентября.

Первая ракетка мира Соболенко в полуфинале обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу, занимающую четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4. В прошлом сезоне Соболенко и Пегула встречались в финале US Open, победа осталась за белоруской.

Аманда Анисимова (8-я в рейтинге WTA) со счетом 4:6 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3 одержала победу над японкой Наоми Осакой (27), которая в 2018 и 2020 году выиграла US Open. Американка во второй раз в сезоне вышла в финал турнира Большого шлема. В июле она всухую уступила польке Иге Швентек в решающей встрече Wimbledon — 6:0, 6:0.

Матчи US Open проходят на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке. Призовой фонд соревнований составляет $90 млн.

Таисия Орлова