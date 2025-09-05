В Ростове-на-Дону планируют отремонтировать дороги на трех мостах

В Ростове-на-Дону планируют отремонтировать дороги на мостах по улицам Депутатской, Армянской и Неклиновской. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Следующая фотография 1 / 3 Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

Последний ремонт проводился на путепроводах девять лет назад, в 2016 году. Сейчас дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии. Конкурсы по мостам на улицах Армянской и улицах Неклиновской запущены, подрядчика планируют определить до 16 сентября. Документация по путепроводу на Депутатской находится в стадии формирования, закупку на проведение работ будет разместят в этом месяце.

Все работы планируют завершить до конца ноября 2025 года.

Константин Соловьев