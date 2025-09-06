Памятнику требуют охрану в суде

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск администрации региона к управлению культуры Новороссийска, обязав муниципальное ведомство в течение шести месяцев разработать и утвердить проект сохранения памятника «Непокоренным» в селе Цемдолина. Юристы отмечают, что у муниципалитета практически нет шансов на обжалование решения: статус памятника федерального значения накладывает на власти безусловные обязательства по его сохранению.

Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным иск администрации края к управлению культуры Новороссийска и обязал муниципальные власти в течение шести месяцев подготовить и утвердить проект сохранения памятника «Непокоренным». Иск был подан после того, как выяснилось, что предусмотренные охранным обязательством работы по сохранению памятника не выполнены. В апреле 2023 года краевое управление утвердило охранное обязательство, предусматривающее проведение научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ. Срок их выполнения был установлен до конца 2024 года, однако, согласно заключению управления от марта 2025 года, сведений о выполнении мероприятий не поступало.

Памятник «Непокоренным» был открыт 29 сентября 1963 года на месте массового расстрела жителей Новороссийска в 1942–1943 годах. Он представляет собой 20-метровую восьмигранную стелу, у подножия которой установлена скульптурная композиция мужчины и матери с ребенком.

Суд установил, что памятник «Непокоренным» является объектом культурного наследия федерального значения, принятым на государственную охрану постановлением Совета министров РСФСР от 4 декабря 1974 года. Монумент включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» владельцы и пользователи обязаны обеспечивать сохранность памятников, включая разработку и реализацию проектов их сохранения.

В решении отмечается, что бездействие муниципального ведомства нарушает гарантии сохранности культурного наследия, закрепленные Конституцией и федеральным законодательством.

Согласно решению суда, управление культуры Новороссийска обязано в шестимесячный срок с момента вступления документа в законную силу провести комплекс научно-исследовательских и проектных работ, итогом которых должен стать утвержденный проект сохранения объекта культурного наследия.

Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко, объясняет, что статус памятника федерального значения усиливает обязательства муниципалитета. «Для таких памятников установлены особые требования к охране и использованию: необходимо нести расходы на содержание объекта, поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Региональные органы в рамках контрольных функций вправе выдавать предписания, привлекать к административной ответственности, направлять материалы для возбуждения уголовных дел, а также предъявлять в суд иски о понуждении исполнить обязательства по сохранению, использованию и государственной охране объектов культурного наследия», — поясняет он.

По его словам, в случае бездействия муниципальных органов функции по охране памятника могут быть переданы на уровень субъекта или федерации. «Согласно статье 54 Федерального закона №73-ФЗ, объект культурного наследия может быть изъят у собственника, если требования к его сохранению не выполняются или совершаются действия, угрожающие его сохранности. В случае нарушения сроков устранения нарушений, установленного судом, администрация края вправе подать иск об изъятии памятника», — поясняет юрист.

Юрист также обращает внимание на риски для самого памятника: «Не проведение в установленные сроки научно-исследовательских и проектных работ может привести к повреждению и разрушению объекта. При этом возможно взыскание убытков с должностных лиц, допустивших невыполнение обязательств, включая стоимость восстановительных работ».

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, статус памятника федерального значения накладывает на муниципалитет безусловные обязательства по его сохранению. «В случае повторного неисполнения судебного акта и охранного обязательства к органам власти могут быть применены административные штрафы, а также возможна административная ответственность должностных лиц по статье 7.13 КоАП РФ. Систематическое бездействие муниципалитета может повлечь за собой перераспределение полномочий по охране памятника на уровень субъекта Российской Федерации в принудительном порядке», — поясняет он.

Господин Денисов также отмечает, что основной риск — необратимая утрата объекта культурного наследия вследствие его разрушения, что повлечет невозможность восстановления и юридическую ответственность. «Виновные должностные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, а в исключительных случаях — и к уголовной ответственности. Перспективы отмены решения суда первой инстанции минимальны, поскольку ответчик не явился и не представил доказательств уважительности причин бездействия», — добавляет юрист.

«Ъ-Новороссийск» направил запрос в мэрию Новороссийска с просьбой прокомментировать спор, в момент подготовки материала ответ не получен.

Богдан Кобец