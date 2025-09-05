В Челябинской области контрактника осудили за убийство по неосторожности

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшем его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что днем 20 апреля пьяный контрактник во время отпуска находился в доме знакомого в поселке Бреды. Приятели поссорились, и военный ударил пустой бутылкой хозяина дома по голове, после чего избил его руками и ногами. Вечером потерпевший скончался в больнице.

Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска