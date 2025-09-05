Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами на ВЭФ-2025 заявил, что Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву для переговоров, а не для того, чтобы добиться от него капитуляции.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай 3 сентября Владимир Путин заявил, что если Владимир Зеленский готов приехать в Москву, «то пусть приезжает», «эта встреча состоится». При это господин Путин отметил, что не видит сейчас в такой встрече особого смысла.

Как добавил Дмитрий Песков на ВЭФ-2025, российская сторона обратила внимание на то, что Владимир Зеленский отверг приглашение Владимира Путина приехать в Россию.