Почти треть челябинцев согласны на «серую» зарплату

Среди работающих жителей Челябинска 29% готовы трудоустроиться неофициально и получать «серую» зарплату. При этом 45% отвергают подобные предложения, сообщает по результатам опроса сервис SuperJob.

Среди челябинцев 35% соглашаются на неофициальную работу, тогда как среди челябинок — только 24%. Что касается возраста, наиболее лояльно к «серой» зарплате настроены респонденты 35-45 лет (35% потенциально готовы). Молодежь до 35 лет и местные жители старше 45 лет согласны реже (27% и 24% соответственно). Каждый второй горожанин 45+ принципиально против «серых» схем.

При этом четверть респондентов с ежемесячным доходом от 100 тыс. руб. готовы на неофициальную зарплату, а доля отказавшихся здесь самая высокая (51%). Среди тех, кто получает меньше, соглашаются на подобные условия чаще (34%), а отказов меньше (40%). Челябинцы с высшим образованием реже готовы к «серым» схемам (22%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (36%).

Виталина Ярховска