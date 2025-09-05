Уральская индустриальная биеннале запускает арт-туры в Челябинскую область

В сентябре стартует цикл арт-туров по Челябинской области, организованных Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Маршруты станут регулярными, сообщает пресс-служба Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

Туры пройдут через города Свердловской и Челябинской областей, в том числе Асбест, Рефтинский, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, а также поселки Пороги (Сатка) и Сокол (Снежинск). Туры включают посещение действующих предприятий и объектов промышленного наследия, знакомят путешественником с уникальными местными историями и их героями. Проводниками выступят специально подготовленные медиаторы, которые помогут глубже погрузиться в исторический и культурный контекст каждого места, а также обсудят с гостями художественные проекты. На местах группы также будут сопровождать местные аттестованные экскурсоводы.

Всего разработано три маршрута из Екатеринбурга, в том числе однодневный в Миасс и два двухдневных — в Магнитогорск, а также в Миасс — Карабаш — Кыштым — Сокол.

Туры будут действовать до ноября 2025 года. Всего до конца года планируется провести около 40 поездок общей протяженностью более 13 тыс. км.