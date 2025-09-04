Специалисты петербургского метро починили систему оплаты проезда после сбоя

В петербургском метро восстановили систему оплаты проезда после сбоя, который случился из-за некорректной работы виртуального проездного билета (ВПБ), сообщает «Фонтанка».

По словам представителей пресс-службы подземки, систему перезапустили. Сейчас специалисты разбираются в конкретных причинах. Вероятно, что проблема была где-то внутри системы ВПБ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сбой произошел 4 сентября около шести часов утра. Оплатить проезд по банковским картам, «Единой карте петербуржца» и «Подорожнику» было невозможно. В итоге петербуржцам пришлось стоять в гигантских очередях в кассы за жетонами.