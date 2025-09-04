Комтранс назвал причину утреннего сбоя в метро и пообещал разработать алгоритм

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга прокомментировали утренний сбой в работе универсальных турникетов на станциях метро утром 4 сентября. В ведомстве пообещали разработать схему действий служб метрополитена на случай подобных проблем в будущем. По предварительной причине, сбой случился из-за ошибки информационного обмена в системе оплаты проезда.

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

«На конкретный данный случай отдельного регламента в Петербургском метрополитене нет, как, например, на случай остановки движения или выход из строя одного или нескольких турникетов (турникеты работали, оплата электронная не проходила)»,— сообщили в комтрансе.

«В настоящее время специалисты Петербургского метрополитена совместно с СПб ГКУ "Организатор перевозок" разбираются в причинах утреннего сбоя. В ходе работы будет внимательно проанализированы технические проблемы и принят алгоритм действий служб метрополитена на случай таких сбоев»,— также уточняется в сообщении.

«Ъ-СПб» писал, что масштабный сбой в работе турникетов в метро Петербурга произошел утром в четверг, 4 сентября, сразу на нескольких станциях. Пассажиры не могли оплатить проезд электронными способами и им пришлось выстраиваться в огромные очереди за жетонами. После перезагрузки программного обеспечения все турникеты были запущены в работу. Произошедшее стало предметом проверки городской прокуратуры.

Андрей Цедрик