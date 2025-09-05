Производители стройматериалов лидируют по объему погрузки в Челябинской области

За январь-август 2025 года на железнодорожных станциях Челябинской области лидерами по объему погрузки стали производители строительных материалов (отправили 8,2 млн т) и черных металлов (7,3 млн т), сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Сильнее всего выросла отправка железной и марганцевой руды — 136,5 тыс. т (рост в 2,7 раза). Чуть меньше — в 2,4 раза — увеличилась погрузка каменного угля — 6,1 тыс. т. Также в топе оказались автомобили и комплектующие — 36 тыс. т (+25,9%), метизы — 83,6 тыс. т (+7,7%), машины и оборудование — 8,8 тыс. т (+5,4%), химикаты и сода — 620,4 тыс. т (+0,8%).

Всего из Челябинской области с начала года отправили 21,6 млн т различных грузов, из них в августе — 2,9 млн т.

Виталина Ярховска