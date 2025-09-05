В Парагвае объявили выходной после отбора сборной на ЧМ-2026 по футболу

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил праздничный выходной в честь выхода национальной сборной в финальную часть чемпионата мира 2026 года. Администрация президента сообщила, что 5 сентября 2025 года станет праздничным днем для всей страны.

В указе отмечается, что этот шаг направлен на празднование исторического достижения парагвайских футболистов. Сборная Парагвая вернулась на мировую арену после 16-летнего перерыва.

«Исполнилась мечта всех парагвайцев, и поэтому завтра — выходной, чтобы мы все могли отпраздновать вместе»,— написал Сантьяго Пенья в соцсети X. Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.