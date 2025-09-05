Военные учения Южной Кореи, США и Японии Freedom Edge намечены на 15—19 сентября

Активная фаза трехсторонних ежегодных военных учений Freedom Edge с участием вооруженных сил Республики Корея, США и Японии пройдут 15—19 сентября, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ). Маневры планируются в международных водах у южнокорейского острова Чеджудо.

Как сообщается, участники маневров планируют укрепить «комплексные операционные возможности на море, в воздухе и киберпространстве», а также «повысить оперативную совместимость для поддержания прочного и стабильного трехстороннего сотрудничества».

Учения Freedom Edge проводятся в третий раз, первые прошли в июне 2024 года. Цель проведения всегда обозначается как «углубление сотрудничества в области безопасности в условиях военных угроз со стороны КНДР». Власти КНДР видят в этих учениях попытки обострения ситуации Корейском полуострове.

Агентство подчеркивает, что это первые маневры при президентах Ли Чжэ Мене и Дональде Трампе.

Эрнест Филипповский