МИД КНДР осудил попытки геополитического давления на страну в киберпространстве

США, Японии и Республики Корея превращают киберпространство в поле геополитической конфронтации и враждебной агитации против суверенных государств, говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении МИД КНДР. Поводом послужило заявление дипломатической рабочей группы трех стран по вопросам кибербезопасности (работает с декабря 2023 года), обозначившее КНДР как источник киберугроз.

«Трехсторонний сговор враждебных сил представляет собой политическую клоунаду, нацеленную на поднятие шумихи на международной арене вокруг безосновательной «версии о киберугрозе» в целях подрыва имиджа нашего государства и прикрытия коллективного нажима на КНДР»,— говорится в заявлении за подписью главы департамента печати и информации МИД Ким Чхон Ира.

В тексте отмечается интенсификация действий в данном направлении со стороны США, Японии и Южной Кореи. Так, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности якобы существующая северокорейская киберугроза была определена в ключевую повестку дня. В июне 2024 года на Корейском полуострове прошли первые трехсторонние совместные учения Freedom Edge, включавшие и отработку действий в киберпространстве. Учения позиционируются как ежегодные. Цель совместных усилий оппонентов МИД КНДР видит в том, чтобы «усилить военно-политический нажим и оправдать создание трехстороннего военного альянса». КНДР готова к практическим ответным мерам для защиты своих прав и интересов, говорится в заявлении.

Эрнест Филипповский, Хабаровск