WSJ: США помогали разрабатывать план размещение войск на Украине

Американские генералы, в том числе из состава оперативного командования НАТО в Организации Североатлантического договора, помогали разрабатывать и одобрили план развертывания войск на Украине после остановки боевых действий на ее территории. Как сообщает, The Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах, план предусматривает развертывание более 10 тыс. военнослужащих из разных стран, не считая военно-воздушных сил. Последние будут обеспечивать воздушное патрулирование над территорией Украины, при этом базироваться за ее пределами.

Издание утверждает, что подробный план развертывание предусматривает «две группы сухопутных войск на Украине». Одна займется обучением и оказанием помощи украинским военнослужащим, задача второй — «обеспечивать безопасность для предотвращения российского вторжения».

Обсуждение этого плана прошло в рамках встречи «коалиции желающих» в Париже 4 сентября. Участие в ней приняло более 30 стран, 26 из которых, согласно заявлениям президента Франции Эмманюэля Макрона, готовы отправить свои войска на Украину. Однако окончательное решение будет приниматься с учетом предоставления гарантий безопасности со стороны США, которые пока на себя не взяли никаких обязательств.

Влад Никифоров