Иордания сыграла, как Дания

Участник чемпионата мира устроил сборной России серьезную проверку

Сборная России по футболу провела очередной товарищеский матч и дома сыграла вничью с командой Иордании — 0:0. Участник предстоящего чемпионата мира оказался весьма крепким спарринг-партнером и даже имел шансы на победу. Россияне же решили поберечь основные силы перед следующей сентябрьской встречей со сборной Катара, которая состоится в ближайшее воскресенье на ее поле.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Матч с Иорданией был достаточно серьезным спаррингом для сборной России, которая продолжает жить в условиях отстранения от международных турниров. Соперник добился значительного прогресса в последнее время и после того, как пробился в финал Кубка Азии-2023, впервые в своей истории квалифицировался на чемпионат мира 2026 года. Да, в рядах иорданской команды почти нет футболистов, выступающих в европейских клубах, тем не менее она располагает довольно качественными исполнителями, и прежде всего в атакующей линии. Главной ее звездой является полузащитник французского «Ренна» Муса аль-Тамари, у которого сложилась очень продуктивная связка с нападающим катарского «Аль-Араби» Язаном аль-Найматом. Кроме того, стоит выделить еще одного форварда — Али Олвана из иракской «Аль-Кармы», ставшего лучшим бомбардиром сборной Иордании в отборочном цикле чемпионата мира-2026 с девятью голами. Кстати, аль-Наймат и аль-Тамари на пару наколотили в квалификации еще 15 мячей.

Тем временем российская команда предстала отнюдь не в сильнейшем составе.

Как и планировалось, матч в Москве пропускали «легионеры» — вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник «Монако» Александр Головин и его коллега по амплуа Алексей Миранчук из «Атланты Юнайтед», которые даже не попали в заявку. К следующей встрече с более статусным Катаром тренерский штаб Валерия Карпина приберег и других сборников, считающихся основными или заслуживших место в «старте» яркой игрой в начале сезона. Впрочем, и те, кто вышел на поле с первых минут, конечно, заслужили это, а того же Дмитрия Воробьева, например, прямо сейчас можно назвать лучшим российским нападающим, забившим в семи турах чемпионата пять голов.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Россияне сразу завладели мячом, но едва не поплатились за потерю вблизи своей штрафной площади, когда гости заставили ошибиться Ивана Облякова. В результате Олван очутился один против голкипера Александра Максименко, который ногой отразил его удар и откровенно спас команду. И потом иорданцы выбегали в острые контратаки, хотя, по словам Карпина на предматчевой пресс-конференции, именно с учетом этого аспекта строилась подготовка сборной России. Как и ожидалось, особо опасен был аль-Тамари, да и в целом подопечные марокканского специалиста Жамаля Селлами в первом тайме выглядели как минимум сыграннее. Правда, и хозяева могли отличиться в контратаке, когда Воробьев впервые проверил иорданского вратаря Язида Абулайлу, а Андрей Мостовой чуть-чуть не успел на добивание. Вскоре потенциально голевой момент создала и связка Мостового с Максимом Глушенковым из «Зенита», но первый не сумел подстроиться под передачу одноклубника. И еще Воробьев коварно пробил низом рядом со штангой.

Ближе к перерыву россияне вроде бы наладили игру и все равно испытывали заметный дискомфорт.

Такое впечатление, что уровень сборной Иордании все-таки стал для них откровением, особенно ее жесткий и агрессивный стиль. Гости по-прежнему умело использовали высокий прессинг, и только реализация их подводила. В частности, аль-Наймат, выскочив с глазу на глаз с Максименко, выбрал слишком сложное решение и попробовал перебросить голкипера вместо того, чтобы просто врезать на силу. Хозяева уступили в первом тайме как по общему количеству ударов — 3:8, так и по попаданиям в створ — 1:4.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

После перерыва сборная России опять смотрелась весьма бледно на фоне очень неудобной, организованной и физически крепкой команды Селлами. Обстановка около штрафной Максименко была по-прежнему более тревожной, чем у противоположных ворот. Чтобы изменить характер игры, Карпин за один слот произвел четыре замены. И дебютировавший в национальной сборной 19-летний Кирилл Глебов тут же мог отметиться голом, совсем немного не дотянувшись до прострела Глушенкова. И вообще перестановки пошли на пользу. С другой стороны, центральные защитники Евгений Морозов и Руслан Литвинов только ценой желтых карточек остановили все еще острые контрвыпады иорданцев, у которых продолжал звездить аль-Тамари.

В концовке матча результативной могла стать и замена Воробьева на Тамерлана Мусаева, когда сработала его армейская связка с Данилом Круговым. Нападающий бил головой из идеального положения и ухитрился даже не попасть в створ. Затем Глушенков пытался забить хитрым ударом за шиворот вратарю, но Абулайла вытащил мяч из-под перекладины. Отвернулась от него удача и в следующем эпизоде, когда зенитовец угодил в штангу после подключения в чужую штрафную Литвинова. У гостей снова напомнил о себе аль-Тамари, а у хозяев не унимался Глушенков, чей удар с разворота потащил надежный Абулайла. Заключительные 15 минут получились очень захватывающими, и все же игра завершилась нулевой ничьей. Спарринг со сборной Иордании оказался, наверное, одним из самых тяжелых для россиян за все время их изоляции.

Александр Ильин

