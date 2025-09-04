Классическая музыка, современный театр или криминальный город

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут сходить на концерт Zivert, посетить спектакль-драму «Остановка» или стать участниками экскурсионной программы о громких преступлениях прошлого. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

5 сентября в 21:00 в клубе Embargo пройдет концерт российской поп-певицы Zivert. Ее настоящее имя — Юлия Зиверт. Она стала известна в 2017 году с песнями «Чак» и «Анестезия». Широкую популярность получила в конце 2018-го после выхода трека Life.

Стоимость билетов — от 7000 руб. (6+).

6 сентября в 19:00 в Культурно-спортивном комплексе «Экспресс» выступит рэпер Guf (Алексея Долматова). По словам организаторов, этот тур знаменитого исполнителя является не только завершением карьеры, а «прощанием с целым миром, который он создал».

Стоимость билетов — от 4500 руб. (18+).

6 сентября в 19:00 в клубе Embargo свою сольную программу представит поп-исполнитель Akmal’. Он известен ростовчанам, как участник телевизионных проектов «Маска 5», «Голос. Дети 5», «Голос. Уже не дети», «Битва поколений» на МУЗ-ТВ и «Конфетка».

Стоимость билетов — от 3500 руб. (6+)

6 и 7 сентября в 18:00 в Музыкальном театре состоится концерт классической музыки «На бис». По словам руководства театра, ежегодно солисты, артисты хора и оркестра готовят номера, состоящие из фрагментов музыкальных шедевров. В программе — опера, балет, оперетта и мюзикл.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+).

Какие спектакли посетить

5 и 6 сентября в 21:00 на сцене театра «Линии» — драма «Остановка». Спектакль по пьесе Германа Грекова поставил сам автор. В центре сюжета — Виктор, жизнь которого кажется идеальной. Но один неожиданный поступок запускает цепь событий, которые затрагивают не только семью и друзей героя, но и окружающий мир.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

7 сентября в 19:00 в театре «Линии» покажут спектакль «Эйлин. Тревожное расстройство». История сложных взаимоотношений матери (Ады) и дочери (Эйлин), живущих в рыбацком поселке на берегу Таганрогского залива. Зрители узнают, что может произойти, если не позволять другому человеку любить и не уметь самому отдавать любовь.

Стоимость билетов — от 1400 руб. (18+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» начались премьерные показы комедии «Колбаса». Мажор Глеб отправляется в деревню для развития колбасного завода, оказавшегося на грани банкротства. Глеб стремится доказать, что способен быть эффективным управленцем. Но ему объявляют войну жители деревни и директор завода.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Еще одна новинка — триллер «Вниз». Молодая пара застревает в лифте вместе с подозрительным типом. Им предстоит не стать жертвами безумца, преодолеть трудности и выбраться из смертельной ловушки.

Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)

Для тех, кто любит юмор и экшен — комедийный боевик «Токсичный мститель». Неудачник Гус сваливается в чан с радиоактивными отходами. Он не только выживает в ядовитых парах, но и превращается в героя нового типа. Уродливый монстр желает творить добро и мстить обидчикам.

Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

6 и 7 сентября с 10:00 до 18:00 в Донской государственной публичной библиотеке будет работать выставка «В шорохе спящей избы». По словам организаторов, каждый образ здесь — словно метафорическое зеркало, отражающее глубинную суть. Керамика, дерево, текстильные панно, коллажи, живопись, смешанная техника — десятки работ выставлены суд каждого, кто пожелает на них посмотреть.

Вход — бесплатный (0+).

6 и 7 сентября на 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00 запланированы пешеходные экскурсии по теме «Ростов-папа» — громкие преступления прошлого». Это документальная повесть о криминальном мире донской столицы. Она позволяет, например, понять, почему город получил звучное прозвище «Ростов-папа», узнать о «талантливых» преступниках и виртуозных кражах.

Стоимость билетов — от 760 руб. (16+).

