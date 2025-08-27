Дорогу осилил подрядчик

Невский проспект открылся после двухнедельного ремонта в среду, 27 августа. Движение по главной городской магистрали приехал запускать губернатор Александр Беглов. Он отметил, что специалисты справились с работой, опередив сроки. Ранее планировалось, что проспект откроется на день позже. По уверениям градоначальника, новый асфальт «продержится еще долго». Далее городские власти планируют «не менее основательный» ремонт Старо-Невского и замену тротуарной плитки на Невском.

Движение по отремонтированному Невскому проспекту Смольный запустил торжественно, с журналистами и губернатором Петербурга Александром Бегловым. С девяти часов на главной городской магистрали толпились сотрудники подрядчика, которых снимали на телефоны проходящие мимо горожане. Некоторые спрашивали у работников ВАД, «что тут за митинг профсоюза». Никакого митинга нет, уверяли строители, просто все ждут губернатора для принятия работ, хотя, обсуждали они, уже все принято. Господин Беглов, в свою очередь, прибыл на место ровно в обозначенное время — 10:00, как по будильнику.

На месте губернатору представили информационный стенд о работе на участке и рассказали, как проходил ремонт. Впрочем, он уже знал все, о чем ему сейчас рассказали, да еще и повторил эту информацию вновь на пресс-подходе журналистам. Он поблагодарил петербуржцев и гостей города за терпение и понимание из-за августовских неудобств.

«Перед подрядчиком была поставлена сложная задача — провести ремонт в сжатые сроки и с максимальным качеством. За 13 дней он выполнил сложную работу. Город жестко контролировал каждый шаг. Мы проверяли качество работ и материалов»,— сказал Александр Беглов, снова вспомнив о «мегаполисе XXI века», к которому стремится правительство Петербурга.

Проспект должен быть в идеальном состоянии из-за того, что это визитная карточка города, отметил господин Беглов. Пока градоначальник под камерами рассказывал об успехах в обновлении магистрали, с тротуара его заприметили рядовые граждане, которые решили подойти «поближе вживую хоть посмотреть на Беглова».

Как сообщили «Ъ-СПб» в АО «ВАД», они задействовали рекордное для городского ремонта количество техники — 145 единиц в сутки, каждый день на объекте трудились по 275 человек, от инженеров до водителей. Всего было обновлено 74 тыс. кв. м проезжей части. Для этого специалисты вырезали изношенный асфальт и уложили 24 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, чтобы отремонтировать более 70 тыс. кв. м проезжей части. На дороге также обновили колодцы и люки, нанесли новую разметку. На остановках общественного транспорта слой асфальта увеличили с 5 см до 6, чтобы полотно прослужило дольше. На этом особенно настаивала дирекция транспортного строительства, так как до этого ведомство уже упоминало проблему слабых слоев несущего основания. Губернатор Александр Беглов заверил, что после ремонта асфальт на Невском будет очень износостойкий и «продержится еще очень долго».

Ремонт Невского проспекта обошелся городскому бюджету в 461 млн рублей. Далее город намерен отремонтировать участок Старо-Невского проспекта, а также заменить тротуар на Невском, отметил в разговоре с журналистами Александр Беглов.

Работа над приведением тротуаров в порядок должна начаться в 2026 году, сообщил вице-губернатор Николай Линченко, однако он не уточнил, в какой срок она завершится. Пока город готовит проект по переборке плитки. Заменять ее полностью, вероятнее всего, не будут.

При этом, по словам господина Линченко, часть тротуарных камней точно будет заменена из-за того, что они «занимают непроектное положение» и неверно стыкуются со зданиями, признанными объектами культурного наследия. Сколько денег будет затрачено на данный проект, пока также неясно.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры в разговоре с «Ъ-СПб» отметили, что ремонт Невского прошел «безболезненно». Он проводился в семь этапов. Когда часть проспекта была закрыта, транспорт объезжал этот участок дублирующими маршрутами. Впрочем, из-за этого иногда образовывались десятибалльные пробки, а также толпы на остановках, на которых иной раз люди не понимали, где в этот день пойдет автобус, а где нет. Городские власти заранее предлагали людям спускаться в подземку — там на время ремонта было увеличено количество поездов. Поэтапно будут менять и тротуар, сообщили «Ъ-СПб» в ведомстве.

Старт движения объявил Александр Беглов. После этого дорогу «обкатали» машины ДПС и сотрудников Смольного. Автомобилисты в первые минуты выезжать на дорогу, видимо, опасались. Зато остановки общественного транспорта тут же заполнили ожидающие автобусов. Только вот их на Невский запустили лишь через два часа после открытия движения.

Полина Пучкова