Глава Владимирской митрополии выступил против героизации писателя Ерофеева

Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр рассказал «Ъ», что епархия не выступает против творчества писателя Венедикта Ерофеева. По его словам, критика духовенства связана с желанием сделать господина Ерофеева лицом города Петушки.

«Причина нашего заявления — это ответ на попытки сделать из Ерофеева лицо города Петушки. Мы не против его и его произведения, мы против героизации»,— сказал митрополит Никандр.

Сегодня руководитель медиацентра епархии Всеволод Перепелкин пояснил «Ъ», что епархия раскритиковала популяризацию творчества писателя из-за обращений верующих Петушинского района к митрополиту.

По словам господина Перепелкина, прихожане выступили против строительства в городе «тропы Ерофеева» и музея писателя вблизи храма святителя Афанасия. В обращении прихожане отметили, что увековеченные в музее цитаты Венедикта Ерофеева «негативно скажутся на воспитании подрастающего поколения».

Дария Максимова, Павел Коробов