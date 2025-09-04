Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Владимирская епархия объяснила критику писателя Ерофеева обращениями верующих

Руководитель медиацентра Владимирской епархии Всеволод Перепелкин пояснил «Ъ», что заявление епархии, критикующее произведения писателя Венедикта Ерофеева, связано с обращениями верующих Петушинского района к митрополиту Владимирскому и Суздальскому Никандру.

По словам господина Перепелкина, прихожане обеспокоены строительством музея, посвященного писателю, в «значительной близости» к храму святителя Афанасия. При музее будут увековечены цитаты из произведений Ерофеева, а это, как считают прихожане, «негативно скажется на воспитании подрастающего поколения».

Кроме того, прихожан беспокоит строящаяся в городе «тропа Ерофеева», при прохождении которой жители смогут посетить одноименную экспозицию при районной картинной галерее.

Ранее на сайте епархии было опубликовано заявление, в котором произведения Венедикта Ерофеева названы «деструктивными» и «пагубными для личности и общества». В частности, епархия обвинила писателя в искажении «светлого образа русского человека», «культивации уныния», «насмешке над институтами общества и государства», пропаганде «винопития», а также о «глумлении над святыней». С чем была связана публикация такого заявления — на сайте епархии не сообщалось.

Полина Мотызлевская

Венедикт Ерофеев родился 24 октября 1938 года в поселке гидростроителей Нива-3 в многодетной семье, которая жила в Карельской АССР. Его отец отбывал там срок за антисоветскую пропаганду. При живых родителях Ерофеев провел детство в детдоме в Кировске на Кольском полуострове. Тем не менее он хорошо учился и окончил школу с золотой медалью. Но с высшим образованием все было сложнее. Он учился в четырех университетах, среди которых МГУ (философский факультет), но всегда отчислялся

Венедикт Ерофеев начал писать еще в 17-летнем возрасте. Его тогдашние «Записки психопата» были утеряны и опубликованы только в 1995 году. Кроме того, он писал для театра. В Московском драматическом театре на Малой Бронной была поставлена его пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» (на фото премьера спектакля)

Долгое время у Ерофеева в Москве не было прописки. Он работал грузчиком, сторожем, разнорабочим, монтажником. К тому времени он был женат на Валентине Зимаковой, но брак был зарегистрирован только после рождения сына. В 1976 году он снова женился на Галине Носовой, которая прописала его в своей московской квартире. Она покончила с собой через три года после смерти Ерофеева, выбросившись с балкона их квартиры
Самым значительным произведением Ерофеева считается поэма «Москва—Петушки», написанная им в 1970 году. Впервые она была обуликована в иерусалимском журнале «АМИ» в 1973 году. В СССР ее напечатали в журнале «Трезвость и культура» в 1989 году, но она подверглась цензуре. Однако первые исследования поэмы появились задолго до ее публикации в СССР

Последней любовью Венедикта Ерофеева стала Наталья Шмелькова (на фото). Они познакомились в 1987 году — за два года до первого русского издания поэмы «Москва — Петушки» и за три года до смерти Ерофеева. О знакомстве с писателем она вспоминала: «Он говорил очень красивым голосом и непрерывно курил "Беломор". Наверное, все остальные его знали и боялись сесть со знаменитостью. А я села. Он потом в дневнике написал: "Села рядом какая-то наглая брюнетка, которая стрельнула у меня "Беломорину" и ручку"». Несмотря на отношения с Натальей, Ерофеев не бросил жену Галину, так как был благодарен ей за прописку в Москве

Кроме «Записок психопата», «Москвы—Петушков» и пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», Ерофеев написал эссе о Василии Розанове для журнала «Вече», повесть «Благая весть», подборку «Моя маленькая лениниана», пьеса «Диссиденты, или Фанни Каплан» осталась неоконченной. После смерти писателя были частично изданы его записные книжки

С 1985 года Венедикт Ерофеев страдал раком горла. Его прооперировали, но говорить он мог теперь только при помощи голосообразующего аппарата. Кроме того, многие из его друзей перестали с ним общаться. Об этом в интервью «Ъ» вспоминала Наталья Шмелькова (на фото): «Он мне даже признался, что у него есть список людей, которые перестали после операции приходить к нему. Видимо, кто-то боялся заразиться. Кому-то психологически было тяжело — он же говорил в микрофон совершенно космическим голосом. Сразу всем нужным он оказался в 1989 году, когда в альманахе “Весть" опубликовали поэму "Москва — Петушки". После этого его каждый день атаковало множество людей — журналистов, издателей, просто восторженных почитателей»

Венедикт Ерофеев умер 11 мая 1990 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище. Его книги переведены более чем на 30 языков. В 1989 году о нем был снят документальный фильм, установлен памятник, посвященный героям поэмы «Москва—Петушки». В Кировске в центральной городской библиотеке создан Музей Ерофеева

