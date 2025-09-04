Владимирская епархия объяснила критику писателя Ерофеева обращениями верующих

Руководитель медиацентра Владимирской епархии Всеволод Перепелкин пояснил «Ъ», что заявление епархии, критикующее произведения писателя Венедикта Ерофеева, связано с обращениями верующих Петушинского района к митрополиту Владимирскому и Суздальскому Никандру.

По словам господина Перепелкина, прихожане обеспокоены строительством музея, посвященного писателю, в «значительной близости» к храму святителя Афанасия. При музее будут увековечены цитаты из произведений Ерофеева, а это, как считают прихожане, «негативно скажется на воспитании подрастающего поколения».

Кроме того, прихожан беспокоит строящаяся в городе «тропа Ерофеева», при прохождении которой жители смогут посетить одноименную экспозицию при районной картинной галерее.

Ранее на сайте епархии было опубликовано заявление, в котором произведения Венедикта Ерофеева названы «деструктивными» и «пагубными для личности и общества». В частности, епархия обвинила писателя в искажении «светлого образа русского человека», «культивации уныния», «насмешке над институтами общества и государства», пропаганде «винопития», а также о «глумлении над святыней». С чем была связана публикация такого заявления — на сайте епархии не сообщалось.

Полина Мотызлевская