Владимирская епархия раскритиковала произведения Венедикта Ерофеева

Владимирская епархия опубликовала заявление, в котором раскритиковала произведения писателя Венедикта Ерофеева. В епархии пояснили: в последнее время отмечается тенденция к «возвеличиванию и героизации» писателя, но его произведения при этом «несут в себе деструктивный заряд, пагубный для личности и общества».

Фото: Виктор Баженов, Коммерсантъ



В епархии также представили пять «ключевых» аргументов, по которым СМИ, деятели культуры и учителя должны перестать «романтизировать» Венедикта Ерофеева:

Его произведения «намеренно искажают светлый образ русского человека», изображают его в «убогом состоянии», главной характеристикой которого является «перманентное алкогольное опьянение»; Произведения Ерофеева — «глубоко пессимистичны», направлены «не на созидание, а на разрушение». Они «культивируют уныние, отчаяние и насмешку над институтами общества и государства»; Писатель «пропагандирует порок», а именно — «страсть винопития». Кроме того, тексты «насыщены сквернословием», а это «попирает» общепринятые нормы морали и культуры речи; В произведениях Ерофеева представлены «кощунственные пассажи» о «бытии Бога». Это, по мнению епархии, не является «формой творческого поиска или богоборчества», а представляет собой «глумление над святыней»; Ерофеев не создает нравственных идеалов, его произведения «пронизаны идеей бесцельности, тщетности и экзистенциального тупика».

Сразу после заявления епархии на сайте опубликованы два вида обложки для книги Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки», написанной в 1969 году. Произведение представляет собой автобиографическую поэму, герой которой — Веня Ерофеев — едет на электричке по 124-километровому железнодорожному маршруту из Москвы в Петушки к любовнице и ребенку. В поезде он размышляет об алкоголе, истории, философии, культуре и политике, беседует с попутчиками и выпивает с ними.

