Новак спрогнозировал замедление роста мировой экономики из-за торговых войн

Борьба за рынки и протекционизм противоречит правилам международной торговли, считает вице-премьер России Александр Новак. Она приводит к тому, что страны начинают искать схемы обхода высоких пошлин, а это увеличивает транспортные и логистические издержки, пояснил господин Новак.

«По оценкам многих экспертов, такое повышение пошлины или, как говорится, торговые войны, могут по итогам этого года снизить мировой рост экономики от 0,5% до 0,7%. И, конечно, хотелось бы здесь, в данной ситуации, находились компромиссы»,— сказал вице-премьер в интервью «Россия 24».

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в апреле сообщала, что торговые войны могут не только сократить рост экономики, но и втянуть мир в рецессию. По ее прогнозам, торговое противостояние способно сократить мировой ВВП на 7% в долгосрочной перспективе. Борьба расколет мир на торговые блоки, когда странам придется выбирать, с кем торговать, уточняла госпожа Оконджо-Ивеала.

Для рынка тарифы перестали быть шоком, заявляла «Ъ» портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. Это связано с перерождением конфликта из глобального противостояния во множество локальных конфликтов. Кроме того, с весны крупнейшие мировые компании начали закладывать тарифы в свои бизнес-модели, компенсировать часть издержек через цены или перестраивать цепочки поставок.

