Прокуратура запросила 14 лет колонии для бизнесмена Пономарева

Во время прений в Тверском суде Москвы прокуратура потребовала назначить бизнесмену Константину Пономареву 10 лет колонии за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывание средств (ст. 174.1 УК), узнал «Ъ». Вместе с предыдущим приговором от 2020 года общий срок заключения составит 14 лет. Также ведомство просит конфисковать имущество бизнесмена на 1 млрд руб. и оставить под арестом активы еще на 9 млрд руб.

Бизнесмен Константин Пономарев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Бизнесмен Константин Пономарев

Прокуратура считает доказанной вину Константина Пономарева в хищении у АКБ «Лесбанк» 38 векселей ведущих банков, в том числе «Сбера» и ВТБ, на сумму свыше 1 млрд руб. Господин Пономарев, в свою очередь, утверждал, что стал жертвой недобросовестных сотрудников банка. Бизнесмен назвал процесс «юрхардпорнотрешем». Его предполагаемых сообщников — экс-главу банка Сергея Никитина и бухгалтера Ирину Скоробогатову — прокурор просит осудить на семь и шесть лет соответственно.

По версии следствия, группа похитила векселя накануне отзыва лицензии у «Лесбанка» в 2015 году. Затем господин Пономарев продал их ООО «Тандем Центр». Компания предъявила векселя к погашению и получила 1,7 млрд руб. Ни один из фигурантов вину не признал.

Подробности — в материале «Ъ» «Константина Пономарева вызвали в суд по срочному делу».