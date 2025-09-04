В Ульяновске могут изменить норматив количества машино-мест

Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области разместило на сайте администрации Ульяновска для общественных обсуждений проект приказа о внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в части норматива количества машино-мест около многоквартирных домов (МКД).

Напомним, региональным законом, инициированным губернатором и принятым в августе 2022 г., полномочия в градостроительной сфере изъяты у Ульяновска и переданы на региональный уровень.

Согласно документу, норматив количества машино-мест около МКД на одну квартиру должен быть «не менее значений, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования». Раньше, согласно ПЗЗ, этот коэффициент составлял 0,27 машино-места на одну квартиру. Согласно же региональным нормативам, этот коэффициент составляет 0,4 машино-места на квартиру, два машино-места на квартиру для жилья бизнес-класса, 0,3 — для муниципального и специализированного жилья. В то же время для комплексного развития территорий (КРТ) и достройки домов дольщиков разрешалось применение коэффициента 0,27.

Жители Ульяновска, архитекторы и юристы неоднократно отмечали, что низкий коэффициент машиномест приводит к разрастанию проблемы размещения личного автотранспорта и процветанию точечной застройки, уродующей город.

Как ранее сообщал «Ъ», согласно исследованиям юрагентства «Кучембаев и партнеры» (Москва), Ульяновск — один из немногих областных центров, где норматив машиномест самый заниженный. В среднем по стране показатель количества машино-мест на одну квартиру — 0,8.

В феврале этого года, Ленинский райсуд удовлетворил иск жителей Ульяновска Елены Абрамовой и Константина Сосина к мэрии Ульяновска, требовавших признать городской норматив 0,27 машино-мест на квартиру недействующим, решение вступило в законную силу.

Позднее Константин Сосин, Елена Абрамова и Андрей Семенович подали иск к региональному минимущества и в областной суд с требованием признать недействующим и региональный норматив. В начале июля суд удовлетворил их требования в части недействительности норматива 0,27 для КРТ, но отказал в удовлетворении остальных требований. Истцы подали апелляционную жалобу.

Андрей Васильев, Ульяновск