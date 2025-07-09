Ульяновский облсуд признал незаконность регионального норматива машино-мест МКД

В среду Ульяновский областной суд вынес решение по иску жителей Ульяновска Константина Сосина, Елены Абрамовой и Андрея Семеновича к региональному министерству имущественных отношений и архитектуры о признании недействующими региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) в части требований по количеству парковочных машино-мест у МКД. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В иске, поданном в марте этого года, истцы заявляли, что считают «неадекватным, не отвечающим реалиям времени и явно заниженным» норматив машиномест в РНГП, утвержденных приказом минимущества Ульяновской области №45-ПР от 18 марта 2020 года с последними изменениями.

В РНГП указывалось, что для жилья бизнес-класса норматив машино-мест — два автомобиля на одну квартиру, а для стандартного жилья — 0,4. При этом к стандартному жилью делается примечание, согласно которому в случае реализации мероприятий по комплексному развитию территории и при реализации «спецпроектов» строительства МКД (по региональному закону о мерах по завершению долевого строительства) «допустимо принимать» норматив машино-мест, равный 0,27 автомобилей на одну квартиру. Истцы считают, что такой коэффициент «явно занижен, не обоснован нормативами РФ», «возник по невыясненным и незаконным мотивам» и порождает правовую неопределенность и незаконность.

Также истцы просили суд признать РНГП недействующим в части указания о допустимости размещения на земельном участке МКД только 60% требуемых машино-мест при условии, что остальные 40% машино-мест, необходимые по нормативу, могут располагаться в границах жилого квартала, микрорайона, района, на прилегающих улицах, в гаражах и т.д.

Суд в резолютивной части объявил, что удовлетворил иск в части недействительности норматива 0,27, однако отказал в удовлетворении остальных требований истцов.

Истцы заявляют, что не согласны с выводами суда в связи с неудовлетворением иска в полном объеме и намерены обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Ранее, в феврале этого года, Ленинский райсуд удовлетворил иск Елены Абрамовой и Константина Сосина к мэрии Ульяновска, требовавших признать городской норматив (0,27 машино-мест на квартиру) недействующим, решение вступило в законную силу.

Согласно исследованиям юрагентства «Кучембаев и партнеры» (Москва), Ульяновск — один из немногих областных центров, где норматив машиномест самый заниженный. Эксперты отмечают, что такой норматив удобен застройщику и неудобен горожанам. В среднем по стране показатель количества машино-мест на одну квартиру — 0,8.

Сергей Титов, Ульяновск