Бенефициар сливает вино

В Крымском районе продают один из старейших винных заводов Краснодарского края. Предприятие мощностью до 1,6 млн бутылок в год выставили на продажу за 1,8 млрд руб. Согласно объявлению, в актив входят плодоносящие виноградники, перерабатывающее оборудование и коммерческие площади. Бенефициаром ООО «Крымский винный завод» является Андрей Скок, которого СМИ называют управляющим активами семьи экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Аналитики считают, что винзавод может быть интересен как крупным южным винодельческим холдингам, так и финансовым инвесторам, однако для последних цена завышена.



ООО «Крымский винный завод» выставлено на продажу за 1,8 млрд руб. Соответствующее объявление появилось различных ресурсах, включая сервис для покупки и продажи залогов и непрофильных активов Portal DA .

В объявлении указано, что предприятие действующее и работает по полному циклу изготовления продукции. У завода есть собственные виноградники общей площадью посадки 255,27 га. Плодоносящие насаждения занимают 144,8 га, в 2022 году заложили 8,1 га, в 2023-м — 13,2 га, в 2024 году планируется высадить еще 23,4 га. Соотношение красных и белых сортов составляет 50 на 50.

Производственные мощности расположены на двух площадках. Пункт первичной переработки находится в станице Варениковской по адресу Винзаводская улица, 1. Площадь помещений составляет 4,8 тыс. кв. м. Центральная площадка расположена в Крымске на улице Синева, 15, площадь производства и помещений — 12,5 тыс. кв. м.

В собственности компании также находятся коммерческие площади в центре Крымска, которые сдаются в аренду.

Фактическая производительность составляет 57,4 тыс. бутылок объемом 0,75 литра в месяц. При этом мощности позволяют выпускать до одного миллиона бутылок тихого вина и 600 тыс. бутылок игристого вина в месяц.

В штате предприятия работают 92 сотрудника. У компании есть действующие контракты с торговыми сетями, дистрибьюторами, оптовыми и розничными покупателями. По состоянию на 12 августа 2024 года завод реализует около 70 тыс. бутылок в месяц.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Крымский винный завод» зарегистрировано в 2021 году в Крымске Краснодарского края. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и пр. Бенефициаром указан Андрей Скок, которого СМИ называют управляющим активами семьи экс-министра сельского хозяйства РФ и бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева. На протяжении последних четырех лет предприятие убыточно. По итогам 2024 года чистый убыток завода составил 83 млн руб.

На сайте завода указано, что Крымский винный завод основан в 1926 году на базе пункта первичной переработки винограда. Изначально здесь выпускали «чихирь» — молодое вино, популярное среди казаков. Позже сортовой состав составляли: Алиготе, Рислинг, Педро-Хименес, Мускат Венгерский, Пино Гри, Пино Нуар, Шардоне, Шасла. Благодаря кооперации со старейшей в СССР виноградарской школой — Институтом виноградарства и виноделия «Магарач», завод в 1965 году получает статус «экспериментального», что помогло в последующие годы создать ряд кубанских винных марок, получивших всесоюзное признание. Сегодня на виноградниках предприятия выращиваются как автохтонные, так и европейские сорта винограда, включая Рислинг, Мерло, Бианка и Каберне Совиньон.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что Крымский винный завод может представлять интерес в первую очередь для игроков российского алкогольного рынка, и прежде всего, крупных винодельческих холдингов, в том числе «Абрау-Дюрсо», «Фанагория», «Кубань-Вино», или инвесторов, ориентированных на импортозамещение и развитие агробизнеса в южных регионах. По его словам, у завода есть ряд сильных сторон, среди которых полный производственный цикл, собственные виноградники, значительные производственные мощности, а также уже налаженные каналы сбыта. С другой стороны, по данным СПАРК, предприятие последние годы убыточно. Это сигнализирует о проблемах с эффективностью операционной деятельности, и возможно, в ценообразовании, себестоимости или в управлении. «Для инвестора такой актив интересен скорее как проект с потенциалом для оздоровления и интеграции в более крупный бизнес, где можно оптимизировать затраты и улучшить сбытовую стратегию, чем самостоятельный проект с большими долгами. Оценивать состояние активов по фотографиям в объявлении неправильно, но все равно на них завод не выглядит “разрухой”. По крайней мере, кажется, что предприятие не требует, как минимум капитального ремонта точно, а может даже и косметический не понадобится. То есть его состояние я оцениваю как минимум как удовлетворительное, возможно, и вполне хорошее», — рассуждает эксперт.

Цена в 1,8 млрд руб. на фоне убытков компании выглядит завышенной, добавляет господин Чернов, если оценивать ее исключительно по финансовым показателям. По его словам, обычно при продаже действующих убыточных предприятий значимая часть стоимости должна базироваться на стоимости земельных активов, виноградников, производственных мощностей и недвижимости, а не на текущем бизнесе. «Земельный банк в 255 га и производственные площадки в Крымске действительно имеют высокую стоимость и могут оправдывать часть цены. Однако для инвестора ключевой вопрос заключается в том, сколько времени и вложений потребуется для выхода завода в операционную прибыль. Если покупателем будет стратегический игрок, который может быстро интегрировать мощности в существующую систему производства и дистрибуции, цена может оказаться приемлемой. Но для финансового инвестора без отраслевых компетенций приобретение за 1,8 млрд руб. с текущими убытками выглядит рискованным»,— резюмировал аналитик.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков также говорит, что актив может представлять интерес для крупных винодельческих холдингов, таких как «Абрау-Дюрсо» или «Фанагория», стремящихся к вертикальной интеграции, а также для инвесторов, ориентированных на долгосрочный рост винодельческого сектора в условиях импортозамещения. Однако связь с политически значимыми фигурами может отпугнуть часть покупателей, особенно тех, кто избегает репутационных рисков.

«Оценка стоимости показывает, что основная ценность актива — в земле и инфраструктуре. С учетом рыночной стоимости виноградников (около 1,16 млрд руб.), производственных и коммерческих помещений (около 660 млн руб.) и оборудования, реальная рыночная стоимость предприятия, с учетом его убыточности и низкой загрузки, может составлять порядка 1,3–1,5 млрд руб. Таким образом, запрашиваемая цена в 1,8 млрд рублей выглядит завышенной на 20–35%. Она может быть оправдана только для стратегического покупателя, готового вложить дополнительные средства в реструктуризацию, вывод на прибыльность и развитие бренда. Без существенных инвестиций и перемен в управлении актив вряд ли станет рентабельным в ближайшие годы, но при грамотном подходе имеет потенциал окупаемости в долгосрочной перспективе», — считает Ярослав Кабаков.

Выяснить причину продажи у собственника не удалось — в ООО «Крымский винный завод» на запрос «Ъ-Кубань» в момент подготовки материала не ответили.

Наталья Решетняк