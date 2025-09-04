Экс-первой ракетке мира Бьорну Боргу диагностировали рак

Бывшей первой ракетке мира 69-летнему шведскому теннисисту Бьорну Боргу диагностировали рак предстательной железы. Об этом сообщает газета Expressen со ссылкой на выдержки из его автобиографии.

Официальный старт продаж книги «Биение сердце», которую Борг написал в соавторстве со своей супругой Патрисией, запланирован на 18 сентября. Однако сейчас ее уже можно приобрести на итальянский маркетплейсах.

Бьорн Борг является 11-кратным победителем турниров Большого шлема: шесть раз он выигрывал Roland Garros, пять раз — Wimbledon. В составе сборной Швеции в 1975 году стал обладателем Кубка Дэвиса. В 1987 году Бьорн Борг был введен в Международный зал теннисной славы.

Таисия Орлова