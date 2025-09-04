Муниципалитеты в Ростовской области получат дополнительно 8 млрд рублей

В Ростовской области пересмотрят межбюджетные отношения с муниципалитетами. Об этом врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил на форуме «Стратегия 2030».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Одним из ключевых направлений деятельности на ближайшие три года станет решение проблем в ЖКХ региона. Упор сделают на финансовую самостоятельность муниципалитетов. Для обеспечения этой цели предполагается изменить систему межбюджетных отношений. При этом уровень их ответственности не снизится.

С января 2026 года единые нормативы отчислений НДФЛ закрепят за местными бюджетами. Это даст территориям около 40 млрд рублей, в том числе 8 млрд – дополнительно. Также планируется предоставлять муниципалитетам дешевые кредиты из областного бюджета – под 0,1% годовых на 5 лет. Таким образом муниципалитеты смогут закрыть коммерческие займы и направить сэкономленные деньги на проблемные вопросы.

Мария Хоперская