Администрация Сочи планирует сократить число улиц с платной парковкой с 73 до 56. В 2025 году на территории города создание новых платных парковочных зон для жителей не предусмотрено. О разработке и внедрении эффективной парковочной политики рассказал эксперт по транспортному консалтингу, основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов.

Алексей Смирнов

Фото: предоставлено автором

«Развитие парковочной политики в городе должно строиться на принципе системности. Сначала оценивается реальная потребность в парковочных местах, затем формируется и управляется городское пространство. У социальных и капитальных объектов парковки должны быть собственные, а улично-дорожная сеть — в ведении города.

Платная парковка — это регулирующий инструмент, позволяющий управлять спросом на въезд в загруженные районы. Но чтобы этот инструмент работал эффективно, горожанам необходимо предложить достойную альтернативу — надежный, удобный и приоритетный общественный транспорт.

Ключевым моментом в этом вопросе является зонирование: зоны высокого, среднего и низкого спроса. В центре города, где нагрузка максимальна, нужны самые жесткие меры — высокие тарифы, сокращение числа мест, при этом общественный транспорт должен работать стабильно. Обычно стоимость часа парковки рекомендуется устанавливать примерно вдвое выше стоимости поездки на общественном транспорте.

При организации парковок необходимо учитывать спрос, очаги аварийности и точки притяжения. В спальных районах платные парковки нужны только там, где есть офисные и коммерческие объекты. Для жителей должны быть предусмотрены резидентские парковки, для гостей — отдельные наземные пространства. Парковки во дворах — практика устаревшая, современный стандарт предполагает подземные или многоуровневые паркинги.

Технически приоритетны подземные паркинги при новых объектах — они дороже, но практичнее, особенно в зимний период. Для уже застроенных районов эффективным решением остаются многоуровневые паркинги на свободных участках. В курортных городах, таких как Сочи, с сезонным наплывом гостей потребность в парковках сохраняется круглый год, так как ими пользуются и жители.

Внедрение парковочной системы должно сопровождаться понятным информированием жителей: как работает система, как оплачивать, какие штрафы действуют. Из технологий важны датчики занятости, единое мобильное приложение и электронные табло с данными о свободных местах. Это упрощает поиск парковки и снижает трафик от “блуждающих” автомобилей.

Современные экологические требования к парковкам минимальны: можно использовать стандартный асфальт или георешетки с газоном, но последнее решение работает нестабильно. Важно предусматривать ливневую канализацию и встраивать парковки в общую городскую инфраструктуру.

В этом вопросе важно не столько проектирование, сколько внедрение. Необходимо грамотное оповещение жителей и последовательная реализация принципа “сначала — общественный транспорт, потом — парковочные ограничения”. Только так парковочная политика становится эффективным инструментом развития комфортной городской среды».